Китай испытал «уничтожители американских авианосцев»

Об этом пишет «Военное обозрение», ссылаясь на Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Они испытали две ракеты — малой дальности «Дунфэн-16» и средней дальности «Дунфэн-26».

Как заявил командир бригады, проводившей испытания, «мы находимся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы наши действия были быстрыми и точными».

Журналисты напомнили, что дальность полёта «Дунфэн-26» равна примерно четырём тысячам километрам. Она может угрожать авианосной ударной группе Военно-морских сил (ВМС) США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Радиус действия ракеты позволяет ей наносить удары по американским объектам на острове Гуам с китайского побережья. Конечно, пока эта ракета не уничтожила ни одного реального американского авианосца.