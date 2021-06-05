Наука и технологии
Сегодня в 15:50
Китай хочет использовать искусственный интеллект для отслеживания НЛОЭто могут быть и не внеземные объекты
СМИ сообщили, что китайские военные исследователи решили использовать методы искусственного интеллекта для отслеживания и анализа неопознанных летающих объектов в воздушном пространстве страны. Сообщается, что число их растёт.
Скорее всего, речь здесь не идёт об инопланетных аппаратах. Вероятно, за неопознанными летающими объектами могут скрываться земные новые военные разработки.
Китайские источники пишут, что власти ослабили контроль за полётами сверхлёгкой авиации и дронов. Последних же становится всё больше. Это может быть причиной роста случаев, когда в воздухе и на радарах наблюдают неопознанные объекты. Методы искусственного интеллекта должны помочь быстро распознавать такие явления. Это, в свою очередь, может быть полезно для систем противовоздушной обороны (ПВО).