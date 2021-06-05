Скорее всего, речь здесь не идёт об инопланетных аппаратах. Вероятно, за неопознанными летающими объектами могут скрываться земные новые военные разработки.

Китайские источники пишут, что власти ослабили контроль за полётами сверхлёгкой авиации и дронов. Последних же становится всё больше. Это может быть причиной роста случаев, когда в воздухе и на радарах наблюдают неопознанные объекты. Методы искусственного интеллекта должны помочь быстро распознавать такие явления. Это, в свою очередь, может быть полезно для систем противовоздушной обороны (ПВО).