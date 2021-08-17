Китай купил британского производителя чипов и разорвал все его контракты с американцами

Как пишут СМИ, Newport Wafer Fab разорвал контракты вообще со всеми американскими компаниями. Отмечается, что данный производитель в основном выпускает чипы для автомобильной промышленности. Среди его клиентов была американская компания Ideal Semiconductor. Сразу после того, как завершилась сделка с китайцами, Newport Wafer Fab заявила компании о прекращении сотрудничества. И это происходит в период глобального дефицита микросхем.

Журналисты указывают на то, что поступок Newport Wafer Fab расходится с ранее озвученными планами. Компания говорила, что сделка с китайцами не повлияет на имеющиеся договоренности с клиентами. Некоторые связывают такое решение с торговой войной между США и Китаем.