Китай купил британского производителя чипов и разорвал все его контракты с американцами

Наука и технологии
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Китай купил британского производителя чипов и разорвал все его контракты с американцамиХотя британцы обещали этого не делать
Китайская компания Wingtech купила крупного британского производителя чипов Newport Wafer Fab. Самое интересное, что после заключения сделки британцы внезапно перестали поставлять полупроводниковые изделия американским клиентам.
Как пишут СМИ, Newport Wafer Fab разорвал контракты вообще со всеми американскими компаниями. Отмечается, что данный производитель в основном выпускает чипы для автомобильной промышленности. Среди его клиентов была американская компания Ideal Semiconductor. Сразу после того, как завершилась сделка с китайцами, Newport Wafer Fab заявила компании о прекращении сотрудничества. И это происходит в период глобального дефицита микросхем.
Журналисты указывают на то, что поступок Newport Wafer Fab расходится с ранее озвученными планами. Компания говорила, что сделка с китайцами не повлияет на имеющиеся договоренности с клиентами. Некоторые связывают такое решение с торговой войной между США и Китаем.