Китай может оставить Россию далеко позади по оснащению истребителями

Дело в том, что сейчас единственной страной в мире, которая располагает сразу лёгкими (средними) и тяжёлыми истребителями пятого поколения, являются США. Если Китай примет на вооружение J-35, то создаст военно-воздушные силы, с которыми США придётся считаться. У России пока на вооружении не стоит ни один истребитель пятого поколения.

Недавно стало известно, что на 2021 год Китай запланировал лётные испытания нового самолёта J-35. Это может быть палубник для авианосца — модернизированная версия самолёта FC-31. Отмечается, что последний так и не поступил в серийное производство из-за неумения китайцев делать соответствующие двигатели. Однако готовящиеся испытания могут указывать на то, что Китай научился создавать нужные детали.

Стоит отметить, что у страны на вооружении уже стоит истребитель пятого поколения J-20.