Китай может вооружиться новейшим собственным истребителем

Как пишет издание «Военное обозрение», самолёт первоначально создавался на экспорт. Однако недавно разработчики показали FC-31 с традиционной окраской китайской боевой авиации.

Теперь многие считают, что истребитель примут на вооружение Военно-морских сил или Военно-воздушных сил Китайской Народной Республики. Об этом сообщили и в военной программе Weihutang государственного канала China Televisión central (CCTV).

Журналисты отмечают, что FC-31 показали публике в 2012 году на выставке AirShow China в Чжухае. Истребитель, как представитель пятого поколения, должен решать широкий круг задач по уничтожению воздушных и наземных целей.

В том же году взлетел первый опытный экземпляр самолёта. В 2018 году появилась информация, что на основе FC-31 создадут палубную версию, а сухопутная будет отправлена на экспорт.