Наука и технологии
Сегодня 18:35
Китай может засудить компании за участие в санкциях против Huawei
Хочет взыскать с них причинённый ущерб
В сентябре 2020 года из-за санкций США тайваньский производитель чипов TSMC был вынужден прекратить поставлять продукты китайской Huawei. Теперь китайские власти готовят своего рода «месть» за это. Стало известно, что идут попытки принять закон, который позволит Китаю взыскать ущерб с TSMC и других подобных компаний.
Сообщается, что автор закона — новый министр торговли Китая Ван Вэньтао (Wang Wentao). Если закон примут, то китайские компании смогут засудить иностранных партнёров, которые нанесли им ущерб, действуя в соответствии с санкциями США. Помимо этого, китайские компании смогут принуждать бывших партнёров к возобновлению сотрудничества.
Стоит отметить, что TSMC — одна из немногих компаний, которые могут производить процессоры по передовому 5-нм техпроцессу.