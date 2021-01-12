Китай может засудить компании за участие в санкциях против Huawei

Сообщается, что автор закона — новый министр торговли Китая Ван Вэньтао (Wang Wentao). Если закон примут, то китайские компании смогут засудить иностранных партнёров, которые нанесли им ущерб, действуя в соответствии с санкциями США. Помимо этого, китайские компании смогут принуждать бывших партнёров к возобновлению сотрудничества.

Стоит отметить, что TSMC — одна из немногих компаний, которые могут производить процессоры по передовому 5-нм техпроцессу.