Китай на параде показал новое микроволновое оружие

Опубликовано 06 сентября 2025, 17:151 мин.
Китай на параде показал новое микроволновое оружиеПротив дронов
На параде в Пекине Народно-освободительная армия Китая (НОАК) представила три образца микроволнового оружия High Power Microwave (HPM), пишет «Комсомольская правда».
По данным СМИ, установки излучают мощные импульсы, которые способны выводить из строя электронику беспилотников. Оборудование смонтировано на военных грузовиках. Боевой радиус действия составляет несколько сотен метров. Основное предназначение этих систем — оборона от «роев» дронов потенциального противника (использование микроволн как оружия позволяет поражать сразу несколько целей без необходимости точного наведения).
Подобные технологии развивают и другие страны. В частности, в июле американское издание TWZ сообщало, что армия США готовится принять на вооружение собственные микроволновые комплексы Integrated Fires Protection Capability High-Power Microwave (IFPC-HPM), также известные под названием Leonidas.