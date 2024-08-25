Китай на шесть лет раньше срока перевыполнил план по источникам энергии

Опубликовано 25 августа 2024, 09:00
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Китай на шесть лет раньше срока перевыполнил план по источникам энергииВозобновляемым
Китай достиг значительной вехи в развитии возобновляемой энергетики, перевыполнив план президента Си Цзиньпина по развитию экологически чистой энергии на 2030 год на шесть лет раньше запланированного срока.
По данным Национального энергетического управления, в июле в стране было введено 25 гигаватт ветряных и солнечных электростанций, в результате чего общая мощность достигла 1 206 гигаватт. Это превосходит поставленную Си в 2020 году цель — достичь 1200 гигаватт к 2030 году.
Инвестиции Китая в экологически чистую энергетику значительно превышают аналогичные показатели любой другой страны, пишут СМИ. Несмотря на этот прогресс, эти источники энергии, всё еще вырабатывают лишь около 14% электроэнергии в Китае.
Десятилетку за четыре.