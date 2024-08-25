Наука и технологии
Опубликовано 25 августа 2024, 09:00
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Китай на шесть лет раньше срока перевыполнил план по источникам энергии

Возобновляемым
Китай достиг значительной вехи в развитии возобновляемой энергетики, перевыполнив план президента Си Цзиньпина по развитию экологически чистой энергии на 2030 год на шесть лет раньше запланированного срока.
Китай на шесть лет раньше срока перевыполнил план по источникам энергии
© Ferra

По данным Национального энергетического управления, в июле в стране было введено 25 гигаватт ветряных и солнечных электростанций, в результате чего общая мощность достигла 1 206 гигаватт. Это превосходит поставленную Си в 2020 году цель — достичь 1200 гигаватт к 2030 году.

Инвестиции Китая в экологически чистую энергетику значительно превышают аналогичные показатели любой другой страны, пишут СМИ. Несмотря на этот прогресс, эти источники энергии, всё еще вырабатывают лишь около 14% электроэнергии в Китае.

Десятилетку за четыре.

Источник:Bloomberg
Автор:Максим Многословный
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