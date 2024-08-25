Китай на шесть лет раньше срока перевыполнил план по источникам энергии

По данным Национального энергетического управления, в июле в стране было введено 25 гигаватт ветряных и солнечных электростанций, в результате чего общая мощность достигла 1 206 гигаватт. Это превосходит поставленную Си в 2020 году цель — достичь 1200 гигаватт к 2030 году.

Инвестиции Китая в экологически чистую энергетику значительно превышают аналогичные показатели любой другой страны, пишут СМИ. Несмотря на этот прогресс, эти источники энергии, всё еще вырабатывают лишь около 14% электроэнергии в Китае.

Десятилетку за четыре.