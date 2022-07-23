Китай начал догонять Тайвань и Запад по технологиям производства чипов

Для производства передовых микросхем используется специальное оборудование, и именно его США запретили поставлять SMIC. Китайцы же недавно заявили, что смогли производить аналогичные 7-нм чипы без этого оборудования. Теперь компания TechInsights сообщила, что SMIC действительно использовала 7-нм техпроцесс, чтобы построить SoC для майнинга биткойна. Специалисты провели реверс-инжиниринг китайского чипа и увидели, что это близкая копия 7-нм технологии TSMC.

В этом нет ничего удивительного, поскольку TSMC дважды подавала в суд на SMIC за копирование её технологий. Но, как бы SMIC ни удалось это сделать, теперь китайцы могут производить 7-нм чипы, и это тревожит западных специалистов.