Китай начал догонять Тайвань и Запад по технологиям производства чипов

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Китай начал догонять Тайвань и Запад по технологиям производства чиповНо не исключено, что просто копируя их
До недавних пор крупнейший производитель чипов в Китае Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) мог изготавливать микросхемы только по 14-нм техпроцессу, в то время как TSMC и Samsung уже перешли на 5-нм. Теперь же SMIC заявила, что разрабатывает чипы, которые смогут конкурировать с 7-нм. Как у Китая это вышло в условиях санкций?
Для производства передовых микросхем используется специальное оборудование, и именно его США запретили поставлять SMIC. Китайцы же недавно заявили, что смогли производить аналогичные 7-нм чипы без этого оборудования. Теперь компания TechInsights сообщила, что SMIC действительно использовала 7-нм техпроцесс, чтобы построить SoC для майнинга биткойна. Специалисты провели реверс-инжиниринг китайского чипа и увидели, что это близкая копия 7-нм технологии TSMC.
В этом нет ничего удивительного, поскольку TSMC дважды подавала в суд на SMIC за копирование её технологий. Но, как бы SMIC ни удалось это сделать, теперь китайцы могут производить 7-нм чипы, и это тревожит западных специалистов.