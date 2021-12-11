Китай начал продавать свои истребители в убыток ради мировой популярности

Наука и технологии
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Китай начал продавать свои истребители в убыток ради мировой популярностиА именно ради малазийского тендера
Китай предложил 30-процентную скидку на истребитель-бомбардировщик китайско-пакистанской разработки Chengdu FC-1 Xiaolong, или JF-17 Thunder. Так страна хочет выдавить с международного рынка своего конкурента — индийский лёгкий истребитель Tejas.
Как отметили журналисты, предложение такой скидки показывает, что Китай готов нести убытки, предлагая более дешёвый самолёт, чем Tejas. Стоимость снизили в рамках тендера, который проводит Малайзия. Военно-воздушные силы (ВВС) страны хотят купить 18 самолётов в классе FLIT LCA («учебно-тренировочный самолёт – лёгкий истребитель»).
JF-17 Block III с 30-процентной скидкой стоит $39,9 млн за единицу. А вот стоимость Tejas-Mk1A составляет $41,5 млн. Отмечается, что Китай демонстрирует: он готов отказаться от какой-либо прибыли и нести убытки, лишь бы отобрать малазийский тендер.
Источник: Военное обозрение