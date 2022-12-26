Китай начал пытаться привить от ковида пожилых, но они сопротивляются

29 ноября китайская Национальная комиссия здравоохранения объявила о кампании по повышению уровня вакцинации среди пожилых. Китай в течение двух лет удерживал число случаев заболевания на низком уровне с помощью стратегии «нулевого ковида», в рамках которой миллионы людей изолировали в своих домах. Теперь, когда страна отказывается от этого подхода, она сталкивается с широкомасштабными вспышками.

В Пекине власти обещают людям старше 60 лет до 500 юаней за прохождение курса вакцинации. Однако пожилых пугают потенциальные побочные эффекты от китайской вакцины. Немаловажно то, что правительство не объявило результаты испытаний препарат на людях в возрасте 60 лет и старше.