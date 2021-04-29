Китай начал запуск собственной космической станции

Базовый модуль отправили в космос на тяжёлой ракете-носителе «Чанчжэн-5». Часть станции называется «Тяньхэ». Она состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. Жилой модуль, в свою очередь, включает кухню и туалет, там есть компьютеры, комплексы связи с командным пунктом. Тайконавты смогут выходить со станции в открытый космос.

ТАСС пишет, что на монтаж всех узлов станции уйдёт около года. Китайская национальная станция будет находиться на высоте от 340 до 450 километров. Её форма будет Т-образной. Срок эксплуатации станции составит около 15 лет.