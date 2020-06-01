Наука и технологии
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Китай начнёт искать внеземную жизнь с помощью самого большого радиотелескопа
Это не должно помешать научным проектам
Издание South China Morning Post сообщило, что Китай скоро начнёт искать внеземную жизнь с помощью большого радиотелескопа FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope). Он присоединится к проекту SETI (Search for extraterrestrial intelligence) уже в сентябре этого года.
SETI — это крупный проект поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт. А FAST, в свою очередь, считается самым большим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой. Диаметр его равен 500 метрам.
В SETI считают, что поиск инопланетян не помешает научным наблюдениям на телескопе. А в их список входят работы по обнаружению пульсаров и других космических объектов, от которых исходят радиосигналы. Например, в 2018 году FAST обнаружил свой первый миллисекундный пульсар.