Китай начнёт искать внеземную жизнь с помощью самого большого радиотелескопа

SETI — это крупный проект поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт. А FAST, в свою очередь, считается самым большим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой. Диаметр его равен 500 метрам.

В SETI считают, что поиск инопланетян не помешает научным наблюдениям на телескопе. А в их список входят работы по обнаружению пульсаров и других космических объектов, от которых исходят радиосигналы. Например, в 2018 году FAST обнаружил свой первый миллисекундный пульсар.