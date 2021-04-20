Китай начнёт продавать чип для связи мозга с компьютером

Чип разработала команда учёных из Университета Фудань. Устройство можно использовать в животных ради экспериментов.

Китайцы намерены выпустить чип на рынок уже в сентябре. Утверждается, что их разработка превосходит зарубежные аналоги. Она дешевле и очень мало весит. Учёные говорят, что масса чипа составляет десятую часть зарубежных устройств. Поэтому чип можно использовать в маленьких мышах. Устройство также потребляет всего три милливатта энергии, а срок работы от батареи у него составляет 12-24 часа. Чип может обеспечить круглосуточную запись нейронных сигналов.