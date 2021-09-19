Китай начнёт регулярно проверять блогеров на уклонение от налогов

В ведомстве заявили, что нужно постоянно проводить налоговые проверки для знаменитостей. Причём делать это выборочно. Кроме того, предлагается предавать результаты инспекции широкой огласке. Китайские власти хотят распространить эту практику на всю сферу культуры и индустрию развлечений страны.

Как пишет ТАСС, если китайские звёзды, у которых есть проблемы с налогами, до конца 2021 года сообщат сами об этом, то могут рассчитывает на снижение и даже отмену штрафов.

Напомним, согласно Налоговому кодексу РФ, доходы блогеров признаются объектом обложения налогом на доходы физлиц по ставке 13%.