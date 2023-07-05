Китай наносит ответный «удар»: как санкции страны повлияют на полупроводниковую промышленность

Южная Корея и Япония выразили обеспокоенность по поводу последствий для своих компаний и поклялись противостоять любому нарушению международных правил. Заместитель министра иностранных дел Тайваня видит в этом возможность для стран уменьшить свою зависимость от Китая в отношении критически важных материалов. В Германии этот шаг оценили как зависимость Европы от Китая, от которой нужно отстраняться.

Решение китайского правительства отражает его готовность нацелиться на западные интересы в ответ на ограничения США на доступ Китая к передовым технологиям. Галлий и германий, важнейшие минералы для экономики и национальной безопасности, являются объектом такого контроля.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что эти меры не направлены против какой-либо конкретной страны. Эксперты ожидают дальнейших ответных мер со стороны Китая в ответ на расширение контроля за экспортом технологий под руководством США.