Китай нашел новый способ влиять на американские компании

Китайские регулирующие органы недавно замедлили рассмотрение нескольких предложенных слияний американских компаний, включая поглощение израильской Tower Semiconductor компанией Intel за $5,2 млрд. и покупку тайваньской Silicon Motion Technology за $3,8 млрд. производителем чипов MaxLinear.

Сделка Microsoft по покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд также подлежит длительной проверке Пекином, пишет WSJ, поскольку в прошлом году Китай отклонил просьбу компаний оформить сделку по упрощенной и ускоренной процедуре.

Сделка Broadcom по покупке VMware за 61 млрд долларов, о которой было объявлено в мае 2022 года, все еще ожидает китайского рассмотрения.

По имеющимся данным, китайские чиновники рассматривают проверку слияний как недорогой способ давления на иностранные компании и их правительства.