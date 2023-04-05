Китай нашел новый способ влиять на американские компании

Китай нашел новый способ влиять на американские компанииЗадерживанием слияний компаний
Государственная администрация по регулированию рынка Китая (SAMR), как сообщается, задерживает одобрение слияний с участием американских компаний, требуя от компаний, добивающихся одобрения, сделать продукцию, которую они продают в других странах, доступной в Китае, в ответ на усиление экспортного контроля со стороны США.
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Китайские регулирующие органы недавно замедлили рассмотрение нескольких предложенных слияний американских компаний, включая поглощение израильской Tower Semiconductor компанией Intel за $5,2 млрд. и покупку тайваньской Silicon Motion Technology за $3,8 млрд. производителем чипов MaxLinear.
Сделка Microsoft по покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд также подлежит длительной проверке Пекином, пишет WSJ, поскольку в прошлом году Китай отклонил просьбу компаний оформить сделку по упрощенной и ускоренной процедуре.
Сделка Broadcom по покупке VMware за 61 млрд долларов, о которой было объявлено в мае 2022 года, все еще ожидает китайского рассмотрения.
По имеющимся данным, китайские чиновники рассматривают проверку слияний как недорогой способ давления на иностранные компании и их правительства.