Китай насильно забрал обломки своей ракеты у филиппинских моряков

Филиппинские моряки заметили обломки и отплыли на лодке, чтобы забрать их. Когда они буксировали его обратно на остров, китайское судно береговой охраны, предположительно, дважды преградило им путь, прежде чем развернуть надувную лодку с двумя людьми на борту. Вице-адмирал Альберто Карлос сообщил журналистам в понедельник, что сотрудники китайской береговой охраны перерезали буксировочный трос, прикрепленный к обломку, и завладели им.

Однако обвинения Китай отрицает. "Филиппинская сторона первой спасла и отбуксировала объект", - цитирует AP пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин. "После дружеских консультаций на месте филиппинская сторона вернула объект Китаю, и Китай выразил благодарность за это".

Южно-Китайское море расположено в западной части Тихого океана и является спорным водным путем между Китаем и Филиппинами, а также Вьетнамом, Малайзией, Тайванем и Брунеем.