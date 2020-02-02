Наука и технологии
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Китай назвал недостаток своего передового истребителя
J-20
Китайское издание Sohu назвало причины, по которым самолёт J-20 Военно-воздушных сил (ВВС) КНР нельзя отнести к пятому поколению. Эксперт указал недостаток передового китайского истребителя.
Автор материала пишет, что многие китайские эксперты склонны относить истребитель J-20 к пятому поколению, но, на самом деле, это не совсем верная позиция. Дело в том, что у самолёта пока нет двигателей, способных дать ему сверхманёвренность. Сейчас истребители эксплуатируются с российскими двигателями, также имеются единичные варианты новейших китайских двигателей. Но до тех пор, пока они проходят испытания и не пошли в серию, J-20 нельзя полноценно относить к пятому поколению.
В издании также указали критерии для самолёта данного поколения. Он должен иметь технологию малой заметности и новейший двигатель с управляемым вектором тяги.