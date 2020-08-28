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Китай назвали сильнейшей кибердержавой мира
Страна отличается агрессивным подходом в киберпространстве
Эксперты по кибербезопасности из компании IntSights назвали Китай сильнейшей кибердержавой мира. Это значит, что страна активно использует кибератаки, в том числе в политических целях.
Специалисты отметили, что китайские хакеры применяют агрессивные методы в кибероперациях. Их подход отличается от подходов других стран, пишет «Лента.ру». То есть китайская киберстратегия не похожа на американскую, израильскую или российскую.
Эксперты пришли к выводу, что агрессивный подход сделал Китай могущественным государством. Они также рассказали, что страна с помощью кибератак получает доступ к политическим секретам и похищает интеллектуальную собственность.
Стоит отметить, что правительство США считает Китай главной киберугрозой. Недавно американцы обвинили китайцев в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса.