Китай назвали сильнейшей кибердержавой мира

Специалисты отметили, что китайские хакеры применяют агрессивные методы в кибероперациях. Их подход отличается от подходов других стран, пишет «Лента.ру». То есть китайская киберстратегия не похожа на американскую, израильскую или российскую.

Эксперты пришли к выводу, что агрессивный подход сделал Китай могущественным государством. Они также рассказали, что страна с помощью кибератак получает доступ к политическим секретам и похищает интеллектуальную собственность.

Стоит отметить, что правительство США считает Китай главной киберугрозой. Недавно американцы обвинили китайцев в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса.