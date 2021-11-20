Китай «не осилил» замену российских двигателей в истребителях на модели собственной разработки

По задумке китайских специалистов, отечественные двигатели WS-15 должны были решить проблему, связанную с российскими двигателями на J-20. Ранее китайские военные жаловались, что истребители с двигателями Ал-31ФМ2 «испытывали трудности с малозаметностью». Кроме того, российские изделия якобы «серьёзным образом влияли на показатели манёвренности».

При этом у WS-15 тоже всё было негладко. Специалисты говорили, что основной проблемой китайских двигателей является перерасход топлива. В целом, сроки презентации установок сдвигались уже несколько раз.

Как пишет «Военное обозрение», ко второй половине ноября J-20 должны были начать получать WS-15 со сниженным расходом топлива и одновременно повышенной тягой. Однако этого не случилось, из чего журналисты делают выводы, что китайцы «не осилили» задачу и проблемы с авиационными двигателями решены не были.