Китай облучил лазером американский самолёт-разведчик

Пентагон сообщил, что атака лазером проводилась с китайского эсминца. Официальные представители Военно-морских сил (ВМС) США уже назвали действия эсминца КНР «небезопасными и непрофессиональными». Американцы не преминули заметить, что лазер мог нанести вред экипажу самолёта и авиационным системам.

Интересно, что сам лазерный лучи никто не видел. Говорят, что излучение шло в невидимом для человеческого глаза спектре. Якобы произведённую атаку зафиксировали датчики самолёта.

Эксперты рассказали, что лазерное оружие действительно может работать как в видимом, так и невидимом диапазоне. Невидимый луч, как правило, используется для сканирования и вывода из строя радиоэлектронных устройств.