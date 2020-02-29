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Китай облучил лазером американский самолёт-разведчик
Но лазерный луч никто не видел
Стало известно, что Китай облучил лазером американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon, который совершал полёт над акваторией Тихого океана недалеко от острова Гуам. СМИ пишут, что это были испытания лазерного оружия.
Пентагон сообщил, что атака лазером проводилась с китайского эсминца. Официальные представители Военно-морских сил (ВМС) США уже назвали действия эсминца КНР «небезопасными и непрофессиональными». Американцы не преминули заметить, что лазер мог нанести вред экипажу самолёта и авиационным системам.
Интересно, что сам лазерный лучи никто не видел. Говорят, что излучение шло в невидимом для человеческого глаза спектре. Якобы произведённую атаку зафиксировали датчики самолёта.
Эксперты рассказали, что лазерное оружие действительно может работать как в видимом, так и невидимом диапазоне. Невидимый луч, как правило, используется для сканирования и вывода из строя радиоэлектронных устройств.