Китай обогнал США по объему научных исследований

В докладе, опубликованном NISTP, говорится, что Китай в настоящее время ежегодно публикует наибольшее количество научных работ, за ним следуют США и Германия. Цифры были основаны на средних годовых показателях за период с 2018 по 2020 год и взяты из данных, собранных аналитической компанией Clarivate.

Японский отчет NISTP также показал, что китайские исследования составляют 27,2% от 1% наиболее часто цитируемых работ в мире. Количество цитирований научной работы является общепринятой метрикой в академической среде. На долю США пришлось 24,9% от 1% наиболее цитируемых исследований, в то время как исследования Великобритании заняли третье место - 5,5%.

Китай публиковал в среднем 407 181 научную статью в год, опережая США с их 293 434 журнальными статьями, говорится в отчете. На долю Китая приходится большая часть исследований в области материаловедения, химии, инженерии и математики, в то время как американские ученые были более плодовиты в исследованиях в области клинической медицины, фундаментальных наук о жизни и физики.