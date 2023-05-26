Китай обошел США по количеству научных статей

Однако США по-прежнему лидируют в области наук о жизни. Эту тенденцию подтверждают и другие исследовательские организации, например, Национальный институт науки и технологической политики Японии.

Хотя Китай стремится стать мировым лидером в области научных исследований, высказываются опасения по поводу приоритета количества над качеством и случаев мошенничества или некачественных исследований. Усилия по борьбе с такими проблемами включают запрет на финансовые стимулы для публикации работ.