Китай обошел США по количеству научных статей

Китай обошел США по количеству научных статейВ естественных науках
Китай превзошел США в качестве ведущего поставщика статей по естественным наукам. Индекс Nature Index, который анализирует аффилиацию авторов в авторитетных журналах, показывает, что китайские институты опережают своих американских коллег в области физических наук, химии, наук о Земле и окружающей среде.
Однако США по-прежнему лидируют в области наук о жизни. Эту тенденцию подтверждают и другие исследовательские организации, например, Национальный институт науки и технологической политики Японии.
Хотя Китай стремится стать мировым лидером в области научных исследований, высказываются опасения по поводу приоритета количества над качеством и случаев мошенничества или некачественных исследований. Усилия по борьбе с такими проблемами включают запрет на финансовые стимулы для публикации работ.