Китай обвинили в «агрессивном переманивании талантов» в сфере технологий

Такие компании, как Huawei, нацелились на специалистов из таких фирм, как немецкая Zeiss SMT и нидерландская ASML, которые производят критически важные компоненты для современных полупроводников. Тактикой стало предложение тройных окладов. В ответ на это были начаты расследования со стороны спецслужб по всей Европе.

Правительства западных стран все больше тревожатся, поскольку пекинская кампания по набору персонала якобы может предоставить китайским фирмам доступ к секретным технологиям в обход экспортных ограничений. Тайвань, центр полупроводниковых инноваций, сообщил о 90 случаях переманивания талантов с 2020 года. В одном случае бывший инженер TSMC перешел на работу в китайскую SMIC, значительно укрепив ее возможности.