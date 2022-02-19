Китай обвинили в использовании ботов для создания «хорошего» образа Олимпиады-2022

Как пояснили журналисты, китайцы выставляют последнюю Олимпиаду как «невиданный успех, праздник спорта и политической гармонии». При этом страна пытается скрыть все неудобные моменты. Например, в Twitter рассказывалось о красивых площадках для соревнований, аккаунты восхищались талисманом Игр — пандой Бин Двэнь Двэнь.

Боты же массово репостили сообщения государственных СМИ с одинаковыми подписями. Журналисты увидели, что как минимум 861 такой аккаунт зарегистрировали после 1 декабря.

После расследования Twitter заблокировал несколько сотен фейковых аккаунтов. «Эта история указывает на широко распространённую цензуру и манипулирование общественным мнением, и является политической», — пишет один из активистов.