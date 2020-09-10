Наука и технологии
Сегодня 16:42
Китай обвинили в намерении продавать технологии слежки авторитарным странам
Китай якобы уже сейчас создаёт систему слежки
Министр обороны США Марк Эспер (Mark T. Esper) заявил, что в ближайшем будущем Китай начнёт продавать технологии цифровой слежки за гражданами правительствам авторитарных стран.
Также Эспер поделился мнением, что в следующие десять лет Китай хочет занять лидирующую позицию в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ). Это позволит стране создавать недорогой беспилотный транспорт и «системы для противостояния США».
По словам Эспера, Китая уже сейчас разрабатывает систему слежки на основе ИИ, которая поможет «получить беспрецедентный контроль над собственными гражданами». Для системы Китай задействует миллионы камер на территории страны, а также устройства Интернета вещей. «Коммунистическая партия Китая вскоре сможет идентифицировать практически любого человека в общественных местах», — предупреждает Эспер.