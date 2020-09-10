Китай обвинили в намерении продавать технологии слежки авторитарным странам

Также Эспер поделился мнением, что в следующие десять лет Китай хочет занять лидирующую позицию в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ). Это позволит стране создавать недорогой беспилотный транспорт и «системы для противостояния США».

По словам Эспера, Китая уже сейчас разрабатывает систему слежки на основе ИИ, которая поможет «получить беспрецедентный контроль над собственными гражданами». Для системы Китай задействует миллионы камер на территории страны, а также устройства Интернета вещей. «Коммунистическая партия Китая вскоре сможет идентифицировать практически любого человека в общественных местах», — предупреждает Эспер.