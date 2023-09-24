Китай обвинили в сборе ДНК людей по всему миру через подаренные лаборатории

Некоторые эксперты подозревают, что действия Китая являются частью более широкой программы, направленной на получение доступа к ценным данным о ДНК человека в глобальном масштабе.

Хотя компания BGI Group, производитель лабораторий Fire-Eye, утверждает, что не имеет доступа к генетической информации из этих лабораторий, она участвует в работе Китайского национального банка генов, в котором хранятся генетические данные миллионов людей по всему миру. Американские официальные лица выражают обеспокоенность по поводу возможного неправомерного использования генетической информации.

Интерес Китая к сбору ДНК вызвал дискуссии о создании генетического оружия, хотя эксперты считают это маловероятным. По мнению американской разведки, основная цель Китая - экономическая, а не военная, он стремится занять лидирующие позиции в области биотехнологий и разработки лекарств с использованием генетической информации, которую часто называют «новым золотом».