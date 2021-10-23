Китай объявил борьбу с майнерами на государственном уровне

Это решение принял Государственный комитет по делам развития и реформ КНР. Официальное обоснование отказа от майнинга — стремление Китая к углеродной нейтральности к 2060 году. Поправку о добыче криптовалюты комитет внёс в последний обзор индустриального каталога, которые делит отрасли промышленности Китая на три типа: те, что следует поощрять, те, что надо ограничивать, и те, что надо ликвидировать.

В промышленном «чёрном списке» также есть производство одноразовой посуды из пенопласта, одноразовых ватных палочек и добыча угля в заповедниках, туристических достопримечательностях и других охраняемых зонах.

Стоит отметить, что Китай уже последние несколько месяцев борется с майнерами различными методами. Эти меры уже заставили переехать из страны множество добытчиков криптовалюты.