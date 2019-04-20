Китай объявил вне закона фотоаппараты, на которые снимали акции протеста

Ролик называется «Охота» (The Hunt). Одна из историй, показанных в нём, посвящена фотографу, который пытался сделать снимок протестов на площади Тяньаньмэнь из окна пекинского отеля, но ему мешали китайские правоохранительные органы. Эти протесты длились с 15 апреля по 4 июня в 1989 году. Они были вызваны реформами местного правительства, которые пришлись не по душе студентам и рабочим Китая.
Теперь в Weibo нельзя даже упоминать компанию Leica. Если попытаться опубликовать там пост с названием компании, всплывёт окно с надписью «Контент содержит информацию, которая нарушает действующие законы или принципы сообщества Weibo».
Протестам на площади Тяньаньмэнь уже 30 лет, но в Китае не любят вспоминать о них. Некоторые пользователи Weibo раскритиковали Leica, но кто-то встал и на защиту компании.
Представители Leica заявили, что компания сожалеет о недоразумениях или ложных выводах, которые могли быть сделаны из-за ролика. Кроме того, Leica утверждает, что видео не было официально санкционировано.