Китай объявил вне закона фотоаппараты, на которые снимали акции протеста

Теперь в Weibo нельзя даже упоминать компанию Leica. Если попытаться опубликовать там пост с названием компании, всплывёт окно с надписью «Контент содержит информацию, которая нарушает действующие законы или принципы сообщества Weibo».

Протестам на площади Тяньаньмэнь уже 30 лет, но в Китае не любят вспоминать о них. Некоторые пользователи Weibo раскритиковали Leica, но кто-то встал и на защиту компании.

Представители Leica заявили, что компания сожалеет о недоразумениях или ложных выводах, которые могли быть сделаны из-за ролика. Кроме того, Leica утверждает, что видео не было официально санкционировано.