Китай объявил “войну” коррупции в импортозамещении полупроводников

В последние недели власти начали целый шквал расследований против руководителей компаний по производству полупроводников. Нападения на "белых воротничков" происходят в преддверии съезда Коммунистической партии, который состоится этой осенью. Есть мнение, что центральное руководство разочаровано тем, что китайская полупроводниковая промышленность развивается не так быстро, как ожидалось.

Крупнейший в стране государственный фонд по производству микросхем стал "очагом коррупции", согласно сообщению одного из китайских СМИ. Китайский инвестиционный фонд промышленности интегральных микросхем (CICF), который поддерживается государственными банками и другими источниками, распределяет средства среди отечественных полупроводниковых компаний.

CICF должен был послужить стартовой площадкой для программы промышленного развития. Однако в конце июля власти объявили, что проводят расследование в отношении Дин Вэньву, бывшего президента CICF. Подробности расследования не разглашаются, но есть подозрения, что Динг направлял деньги из фонда на личные расходы.

Динг был не единственным, кто попал под прицел властей. В середине июля под следствием оказался Лу Цзюнь, одно время возглавлявший Sino IC Capital, управляющую компанию CICF. Известно, что и Лу, и Динг принимали участие в выборе объектов инвестиций. Руководитель другого фонда, связанного с CICF, по сообщениям, был арестован.

Также в июле был арестован бывший глава китайского чипмейкерского гиганта Tsinghua Unigroup Чжао Вейгуо. Дяо Шицзин, бывший сопрезидент группы, также был взят под стражу, согласно сообщению китайского СМИ Caixin.