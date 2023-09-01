Китай ограничил экспорт дронов и комплектующих

Как ранее писало Министерство торговли КНР, с 1 сентября вступают в силу ограничения на экспорт двигателей, лазеров, средств связи и систем защиты от беспилотников.

Ограничения также распространяются на некоторые потребительские беспилотники и прямо запрещают экспорт гражданских беспилотников для военных целей. Китай, являющийся одним из крупнейших игроков в сфере производства беспилотников, экспортирует эту продукцию по всему миру, в том числе и в США.

По словам представителя министерства, этот шаг Китая объясняется ответственной позицией, направленной на реализацию глобальных инициатив в области безопасности и поддержание мира во всем мире. Соответствующие страны и регионы были проинформированы об этих мерах еще месяц назад.