Китай ограничит экспорт материалов для создания электроники в ответ на санкции США

Речь идёт об экспорте редкоземельных металлов. Китай владеет около 36,7% запасов этого ресурса. Кроме того, в стране находится 70,6% мирового производства из редкоземельных металлов. Их используют в электронике и при создании электромобилей.

По информации СМИ, на следующей неделе китайские власти будут рассматривать законопроект с новыми правилами экспортного регулирования. Эти правила позволят Китаю ограничивать некоторым компаниям доступ к компонентам и материалам. Обоснованием для внесения компаний в «чёрный список» будет защита национальной безопасности. Если закон примут, то он вступит в силу в 2021 году.