Китай оказался мировым лидером в ветровой и солнечной энергетике

В исследовании GEM подчеркивается, что Китай планирует построить солнечные и ветряные электростанции мощностью 180 и 159 гигаватт соответственно. Напротив, в Соединенных Штатах мощность солнечных электростанций составляет всего 40 гигаватт.

В отчете рассматривались только солнечные электростанции мощностью 20 мегаватт и выше, что позволяет предположить, что общая мощность солнечной энергетики Китая может быть значительно выше, учитывая, что небольшие станции дают около 40 % всей энергии. Примечательно, что с марта 2023 года по март 2024 года Китай установил больше солнечных мощностей, чем за предыдущие три года вместе взятые, опередив весь остальной мир.

Такое быстрое развитие обусловлено в первую очередь значительной государственной поддержкой. Однако эксперты GEM отметили, что, несмотря на этот прогресс, китайская электросеть по-прежнему в значительной степени зависит от угля.