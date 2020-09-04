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Китай опередил США и Россию по величине военного флота
Но у США пока больше суммарное водоизмещение
Китай стал мировым лидером по количеству военных кораблей. То есть страна опередила США, которые ранее занимали первое место.
Как пишет «Российская газета», ссылаясь на Министерство обороны США, военный флот Китая сейчас состоит из 350 кораблей. У американцев же насчитывается 293 корабля. У России есть около 70 подводных лодок и более 200 надводных боевых кораблей и катеров.
США пока опережают Китай по суммарному водоизмещению. То есть у американцев меньше кораблей, но сами они больше. Журналисты отмечают, что данное преимущество можно назвать зыбким, ведь Китай строит новые корабли «сумасшедшими темпами».
В настоящее время у Китая есть два авианосца, 58 крупных десантных кораблей, крейсер, 52 ударные подлодки и 4 стратегические, 32 эсминца, 53 фрегата и др.