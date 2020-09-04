Китай опередил США и Россию по величине военного флота

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на Министерство обороны США, военный флот Китая сейчас состоит из 350 кораблей. У американцев же насчитывается 293 корабля. У России есть около 70 подводных лодок и более 200 надводных боевых кораблей и катеров.

США пока опережают Китай по суммарному водоизмещению. То есть у американцев меньше кораблей, но сами они больше. Журналисты отмечают, что данное преимущество можно назвать зыбким, ведь Китай строит новые корабли «сумасшедшими темпами».

В настоящее время у Китая есть два авианосца, 58 крупных десантных кораблей, крейсер, 52 ударные подлодки и 4 стратегические, 32 эсминца, 53 фрегата и др.