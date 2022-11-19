Китай опередил США на международной конференции по полупроводникам

По данным комитета, всего было подано 629 научных работ, из них 198 прошли отбор. Среди которых 59 из Китая, 42 из США и 32 из Южной Кореи. Китай поднялся с третьего места на первое, а число Южной Кореи уменьшилось на девять по сравнению с предыдущим годом.

Научная конференция в области проектирования полупроводниковых интегральных схем впервые была проведена в 1954 году. Она является крупнейшей и наиболее известной международной конференцией в этой области, напоминает издание. В следующем году конференция начнется 19 февраля в Сан-Франциско. Более 3 000 исследователей из более чем 30 стран примут в ней участие, чтобы поделиться новейшими технологиями в области полупроводников.