Китай опередил США на международной конференции по полупроводникам

Китай опередил США на международной конференции по полупроводникамОсталось дождаться самой конференции
Китай представил наибольшее количество научных работ, принятых на престижной международной научной конференции по полупроводникам, что оттеснило США на второе место, сообщает Nikkei Asia.
По данным комитета, всего было подано 629 научных работ, из них 198 прошли отбор. Среди которых 59 из Китая, 42 из США и 32 из Южной Кореи. Китай поднялся с третьего места на первое, а число Южной Кореи уменьшилось на девять по сравнению с предыдущим годом.
Научная конференция в области проектирования полупроводниковых интегральных схем впервые была проведена в 1954 году. Она является крупнейшей и наиболее известной международной конференцией в этой области, напоминает издание. В следующем году конференция начнется 19 февраля в Сан-Франциско. Более 3 000 исследователей из более чем 30 стран примут в ней участие, чтобы поделиться новейшими технологиями в области полупроводников.