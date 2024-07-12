Китай опередил США в гонке термоядерных технологий

Опубликовано 12 июля 2024, 07:30
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Китай опередил США в гонке термоядерных технологийБлагодаря рекордным инвестициям и достижениям
Между США и Китаем обострилось жесткое соперничество в области термоядерной энергии, причем Китай вышел на лидирующие позиции благодаря значительным инвестициям и стратегическим достижениям, пишет WSJ.
Ежегодные расходы Китая на термоядерные исследования составляют около 1,5 миллиарда долларов, что почти в два раза больше, чем у США. Имея в десять раз больше докторов наук в области термоядерной науки, чем США, Китай стремительно развивает свои возможности, вызывая у американских чиновников и ученых опасения.
Под руководством таких учреждений, как Китайская академия наук, Китай уделяет приоритетное внимание индустриализации термоядерных технологий, строительству токамаков и формированию национального консорциума, нацеленного на достижение коммерческой термоядерной энергии.