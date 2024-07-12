Китай опередил США в гонке термоядерных технологий

Ежегодные расходы Китая на термоядерные исследования составляют около 1,5 миллиарда долларов, что почти в два раза больше, чем у США. Имея в десять раз больше докторов наук в области термоядерной науки, чем США, Китай стремительно развивает свои возможности, вызывая у американских чиновников и ученых опасения.

Под руководством таких учреждений, как Китайская академия наук, Китай уделяет приоритетное внимание индустриализации термоядерных технологий, строительству токамаков и формированию национального консорциума, нацеленного на достижение коммерческой термоядерной энергии.