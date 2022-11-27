Китай опять на передовой: ZTE завершила основные испытания 6G

В Китае уже протестировали концептуальный образец 6G. Компания ZTE принимала в этом активное участие. Она вложила много человеческих и материальных ресурсов в это.

Утверждается, что результаты тестов вышли хорошими. В испытании использовали и сам образец сети, и его цифрового двойника. Была проверена пропускная способность.

Аналитики считают, что сети 6G выйдут на коммерческий уровень примерно в 2030 году.