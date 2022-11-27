Китай опять на передовой: ZTE завершила основные испытания 6G

14:43, 27 ноября 2022
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Китай опять на передовой: ZTE завершила основные испытания 6GИх могут внедрить в 2030 году
Разработка новых сетей занимает много лет. Например, 4G появились в 2009 году, а 5G — в 2019. Сейчас учёные уже вовсю работают над 6G и делают в этом успехи.
Фото: unsplash
В Китае уже протестировали концептуальный образец 6G. Компания ZTE принимала в этом активное участие. Она вложила много человеческих и материальных ресурсов в это.
Утверждается, что результаты тестов вышли хорошими. В испытании использовали и сам образец сети, и его цифрового двойника. Была проверена пропускная способность.
Аналитики считают, что сети 6G выйдут на коммерческий уровень примерно в 2030 году.