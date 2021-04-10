Китай оштрафовал владельца AliExpress на рекордную сумму

В частности, Alibaba, как утверждают власти, не разрешала продавцам платформы сотрудничать с конкурентными площадками. Таким образом компания ограничила конкуренцию, повлияла на инновации, ущемила права продавцов и навредила интересам потребителей. Китайские власти также потребовали от Alibaba поменять правила ведения бизнеса и отчитаться об этом.

Alibaba признала правильность решения регулятора КНР. В компании заявили, что «будут следовать по пути инноваций и развития, больше нести ответственность перед обществом».

Отмечается, что штраф, который должна выплатить Alibaba, стал рекордным для Китая в целом.