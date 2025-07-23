Китай остался недоволен ЕС из-за санкций против своих компаний

Китай выразил резкое недовольство тем, что в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС включил две китайские финансовые организации. Вэньтао заявил, что это решение несправедливо и нарушает принципы экономического сотрудничества между Китаем и Европой.

По информации китайского Министерства коммерции, стороны обсудили и другие вопросы двусторонней торговли и экономических отношений. Разговор был «откровенным и подробным».

Китайская сторона подчеркнула, что выступает против вмешательства в дела своих компаний и призвала ЕС пересмотреть принятое решение.