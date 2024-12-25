Наука и технологии
Опубликовано 25 декабря 2024, 22:28
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Китай открыл первое «безуглеродное» шоссе

Вышли в плюс
В Китае открылась первая автомагистраль с нулевым выбросом углекислого газа — шоссе Цзинань-Хэфэй (G35) протяженностью 152,7 км. Этот проект, разработанный Shandong Hi-Speed Group, является важной вехой в развитии «зеленого» транспорта и призван сократить чистые выбросы углекислого газа на 9 000 тонн в год.
Китай открыл первое «безуглеродное» шоссе
© Ferra

Восьмиполосное шоссе включает в себя системы возобновляемой энергии, в том числе 30 МВт солнечных панелей, небольшие ветряные турбины и геотермальные тепловые насосы. Солнечные установки генерируют 33 ГВт-ч электроэнергии в год, обеспечивая энергией такие объекты, как сервисные зоны и кассовые аппараты. В проекте также предусмотрены «системы хранения энергии» мощностью 9 МВт/18 МВт-ч.

Энергоэффективные обновления включают в себя здания с почти нулевым энергопотреблением, системы очистки сточных вод и расширенную растительность для поглощения углерода. Мобильный накопитель энергии обеспечивает стабильное питание микросети шоссе.

Передовая технология слежения обеспечивает мониторинг и обслуживание в режиме реального времени с помощью интеллектуальной операционной платформы.

Источник:PVMagazine
Автор:Максим Многословный
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