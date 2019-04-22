Китай отправит людей на Луну впервые с 1972 года

Китай изучает возможность пилотируемой китайской миссии к Луне с высадкой на ее поверхности. Об этом рассказал журналистам Юй Гобин, заместитель директора Центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления.

Юй Гобинь отметил: «Китай, как я полагаю, также рассматривает возможности в этой области, но, пожалуй, все-таки это не произойдет в короткий срок».

В основном Юй Гобинь уделил внимание возможности совместного исследования Луны в 2023 году при помощи российского аппарата «Луна-26» и китайского «Чанъэ-7»: «Российский орбитальный аппарат "Луна-26" будет вести наблюдения за естественным спутником Земли с орбиты. Время запуска "Луны-26" практически совпадает с планируемым запуском нашего космического зонда "Чанъэ-7». Юй Гобинь добавил, что сейчас команды специалистов двух стран ведут тщательные обсуждения конкретных деталей этого проекта сотрудничества.

Отметим, что последний раз, когда люди высаживались на Луну состоялся 1972 году с миссией «Аполлон–17». Российская пилотируемая экспедиция может отправиться на Луну в 2031 году, затем планируется сделать такие полёты регулярными. Президент США Дональд Трамп также завил весной, что американские астронавты отправятся на Луну в ближайшие пять лет.