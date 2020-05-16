Китай ответит США внесением Apple в «список ненадёжных организаций»

Как пишет газета Global Times, Китай намерен начать расследования и вводить ограничения в отношении американских компаний, в том числе Apple, Cisco Systems, Qualcomm. Кроме того, Китай хочет приостановить закупку самолётов Boeing Co.

Всё это, конечно, приведёт к дальнейшему напряжению отношений между США и Китаем. В пятницу администрация Трампа уже предприняла шаги для блокировки глобальных поставок чипов для Huawei Technologies.