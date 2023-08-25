Китай «поймали» на переманивании специалистов в полупроводниковой сфере

Эта инициатива, получившая новое название Qiming, является частью стремления Китая повысить свой технологический уровень и противостоять экспортным ограничениям США. Qiming предлагает такие условия, как субсидии на покупку жилья и бонусы при подписании контракта в размере от 420 тыс до 700 тыс долларов (в юанях, само собой), для привлечения высококлассных иностранных специалистов, особенно из престижных университетов США.

Как стало известно из анализа правительственных документов, проведенного агентством Reuters, основной акцент в программе рекрутинга делается на привлечение талантливых специалистов из научно-технических областей, включая такие сферы, как полупроводники.