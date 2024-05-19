Китай показал собственных вооруженных собак-роботов

Опубликовано 19 мая 2024, 20:16
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Китай показал собственных вооруженных собак-роботовВ рамках военных учений
Китайские военные недавно продемонстрировали собак-роботов, оснащенных пулеметами, во время 15-дневных военных учений «Золотой дракон» с камбоджийскими войсками. Учения проводились в удаленном учебном центре в центральной части Камбоджи и у ее побережья.
Журналисты наблюдали за тем, как вооруженных собак-роботов вывели на «прогулку», хотя пулеметы не стреляли.
Эксперты призывают к международному запрету таких технологий из-за моральных и этических проблем, которые они представляют. Несмотря на эти опасения, вооруженные силы по всему миру продолжают инвестировать в вооруженную робототехнику, аргументируя это тем, что она может спасти человеческие жизни. Армия США также изучает подобные технологии. В прошлом году Ghost Robotics, американский военный подрядчик, продемонстрировал робота-собаку, оснащенную винтовкой для стрельбы на дальние дистанции.