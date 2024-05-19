Китай показал собственных вооруженных собак-роботов

Эксперты призывают к международному запрету таких технологий из-за моральных и этических проблем, которые они представляют. Несмотря на эти опасения, вооруженные силы по всему миру продолжают инвестировать в вооруженную робототехнику, аргументируя это тем, что она может спасти человеческие жизни. Армия США также изучает подобные технологии. В прошлом году Ghost Robotics, американский военный подрядчик, продемонстрировал робота-собаку, оснащенную винтовкой для стрельбы на дальние дистанции.