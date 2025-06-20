Китай, похоже, испытал заправку спутников прямо в космосе

Опубликовано 20 июня 2025, 18:401 мин.
Китай, похоже, испытал заправку спутников прямо в космосеПрогресс на месте не стоит
Два китайских спутника — Shijian-21 и Shijian-25 — встретились на орбите примерно в 36 тысячах километров от Земли. По данным компании S2A Systems, отслеживающей космическую активность, сближение произошло 13 и 14 июня. Спутники подошли так близко, что их было почти невозможно различить по отдельности. Возможно, они даже провели пробную стыковку и отстыковку.
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Главная цель — испытать технологии дозаправки и технического обслуживания спутников прямо в космосе, пишут СМИ. Это поможет продлить срок службы спутников и сделать использование орбиты более устойчивым.
Shijian-25 был запущен в январе 2025 года специально для таких тестов. Shijian-21 находится на орбите с 2021 года — ранее он уже успешно отбуксировал нерабочий спутник на «кладбищенскую» орбиту.
Оба аппарата созданы Шанхайской академией космических технологий. Вблизи китайских спутников находились и два американских разведывательных аппарата — вероятно, чтобы следить за экспериментом.