Китай, похоже, испытал заправку спутников прямо в космосе

Главная цель — испытать технологии дозаправки и технического обслуживания спутников прямо в космосе, пишут СМИ. Это поможет продлить срок службы спутников и сделать использование орбиты более устойчивым.

Shijian-25 был запущен в январе 2025 года специально для таких тестов. Shijian-21 находится на орбите с 2021 года — ранее он уже успешно отбуксировал нерабочий спутник на «кладбищенскую» орбиту.

Оба аппарата созданы Шанхайской академией космических технологий. Вблизи китайских спутников находились и два американских разведывательных аппарата — вероятно, чтобы следить за экспериментом.