Китай пообещал дать свою вакцину от коронавируса всему миру

Как пишет издание «РИА Новости», Пекин, со слов Ван Чжигана, выполнит все обязательства, о которых говорил председатель КНР на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Сейчас у Китая в разработке есть пять видов вакцин. Некоторые из них уже проходят испытания. Приоритет отдадут той, что будет наиболее безопасна, эффективна и доступна.

Стоит отметить, что в России тоже идёт разработка своих вакцин от COVID-19. В целом, создаются десять прототипов вакцины. Только шесть разрабатываются в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Векторе».