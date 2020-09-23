Китай пообещал до нуля снизить выбросы вредных газов к 2060 году

Как отметил Си Цзиньпин, пандемия коронавируса напомнила человечеству, что оно должно активнее «работать над созданием экологического пути развития и жизни, сохранением окружающей среды».

По словам главы КНР, основные вехи пути к этому наметило Парижское соглашение по климату. Си Цзиньпин заявил, что Китай повысит свои обязательства в рамках этого соглашения и примет более эффективные меры. Цель — достичь углеродной нейтральности до 2060 года.

«Коммерсант» напомнил, что сейчас Китай — это крупнейший источник вредных выбросов.