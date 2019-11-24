Китай пообещал не воровать технологии ради дружбы с США

Региональные власти Китая также получили специальные гайдлайны, согласно которым они должны усилить соблюдение прав интеллектуальной собственности. Кроме того, правительство Поднебесной рассматривает возможность снижения порога уголовного наказания за такие правонарушения.

Китайцы уверяют, что к 2022 году количество преступлений в сфере интеллектуальной собственности снизится, а пострадавшим будет проще получить компенсацию.

Напомним, в июле 2018 года США ввели импортные пошлины на китайские товары в ответ на копирование восточными коллегами американских технологий. Конфликт, похоже, подходит к завершению. На днях президент США сообщил, что переговоры по торговой сделке с Китаем продвигаются хорошо.