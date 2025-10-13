Китай пообещал ответить на повышение пошлин со стороны США

В Пекине подчеркнули, что высказывания американской стороны — это пример двойных стандартов. Китайские власти считают, что постоянные угрозы повышением пошлин — не лучший способ вести диалог между двумя крупнейшими экономиками мира.

Накануне Трамп заявил, что с 1 ноября или даже раньше США увеличат таможенные пошлины на китайские товары вдвое. По его словам, Пекин занял «чрезвычайно агрессивную позицию» в торговых вопросах. Президент страны ранее отметил, что больше не видит смысла в личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС.