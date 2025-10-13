Китай пообещал ответить на повышение пошлин со стороны США

Опубликовано 13 октября 2025, 12:001 мин.
Китай пообещал ответить на повышение пошлин со стороны СШАНа китайские товары
Власти Китая предупредили, что предпримут решительные меры, если президент США Дональд Трамп повысит пошлины на китайские товары на 100 процентов, пишет Лента.ру.
В Пекине подчеркнули, что высказывания американской стороны — это пример двойных стандартов. Китайские власти считают, что постоянные угрозы повышением пошлин — не лучший способ вести диалог между двумя крупнейшими экономиками мира.
Накануне Трамп заявил, что с 1 ноября или даже раньше США увеличат таможенные пошлины на китайские товары вдвое. По его словам, Пекин занял «чрезвычайно агрессивную позицию» в торговых вопросах. Президент страны ранее отметил, что больше не видит смысла в личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС.